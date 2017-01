Channing Tatum teilt Bild von Frau Jenna Dewan, als sie nackt im Bett liegt

Channing Tatum (36, "Hail, Caesar!") ist ziemlich stolz auf seine Frau Jenna Dewan (36). Und das lässt er all seine Fans und Follower in den sozialen Netzwerken auch immer wieder wissen. Doch so intim wie am Sonntag hat er das noch nie getan. Er postete auf Instagram ein Foto von ihr, auf dem sie nackt im Bett liegend zu sehen ist. "Nap time = The Best Time" (zu Deutsch: Schlafenszeit ist die beste Zeit) schreibt Channing zu dem Schwarz-Weiß-Foto. Ist er mit diesem Blick ins Schlafzimmer zu weit gegangen? Keineswegs.

Nap time = The Best Time 😇🙌🙌 Ein von Channing Tatum (@channingtatum) gepostetes Foto am 8. Jan 2017 um 19:20 Uhr

Denn Channings Frau hat keine Probleme damit, völlig offenherzig über ihr Sexleben zu plaudern. "Ich war schon immer eine sehr sexuelle Person", erklärte sie jüngst der "Cosmopolitan" und ergänzte: "Wir haben auf jeden Fall ein sehr glückliches und gesundes Sexleben." Als Tänzerin sei sie zudem mit ihrem Köper im Einklang. Jene Ausgabe des Magazins hat natürlich auch der Hollywood-Star selbst zur Hand genommen. "Ich lese nicht immer Magazine, aber wenn ich das mache, dann ist es die Cosmopolitan, mit meiner unglaublichen Frau auf dem Cover. Ich bin stolz auf dich, Jenna", schrieb er vor zwei Wochen auf Instagram zu einem Foto, das ihn beim Durchblättern der "Cosmo" zeigt.

Den Film "Magic Mike XXL" mit Channing Tatum in der Hauptrolle können Sie hier bestellen