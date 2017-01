Blake Lively wirbt jetzt für L'Oréal

Ryan Reynolds bessere Hälfte Blake Lively ("The Shallows") darf sich als die Werbeträgerin der neusten Kampagne des Kosmetik-Herstellers L'Oréal rühmen. Die 29-Jährige, die bereits 2013 zur Beauty-Botschafterin des Labels ernannt wurde, ziert die neue "Your Skin, Your Story"-Werbungen. Das gab die Schauspielerin in einem Beitrag auf ihrer Instagram-Seite bekannt.

Dazu postete sie ein Bild von sich, vor dem die Botschaft der neuen Kampagne abgedruckt ist: "Wir kommen in unterschiedlichen Formen und Größen. Wir haben unterschiedliche Hautfarben. Wir sind von innen und von außen schön. Wir sind gutmütig. Wir sind mutig. Wir sind verletzlich. Wir haben Fehler. Wir sind perfekt. Wir sind es uns wert." Dazu schrieb die zweifache Mutter, dass genau diese Botschaft in den aktuellen Zeiten wichtiger denn je sei und Frauen für ihre Rechte zusammenhalten müssen.

