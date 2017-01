Beatrix von Storch will mal wieder hetzen - doch das geht gehörig daneben

Ist sie mal wieder "mausgerutscht"?



Beatrix von Storch, Landesvorsitzende der Berliner AfD, ist berühmt und berüchtigt für irritierende Posts und Tweets. Natürlich hat sie es sich nehmen lassen, die Beleuchtung des Brandenburger Tors zu kommentieren.

Das erstrahlte am Montagabend mit einer Projektion der israelischen Flagge - in Gedenken an die Opfer des Lkw-Anschlags in Jerusalem. Dort war am Sonntag ein mutmaßlicher IS-Terrorist in eine Menschenmenge gerast und tötete vier Soldaten.

Wir sind sehr bewegt. Das #BrandenburgerTor wird gerade angestrahlt in Gedenken an die Opfer des Anschlags in #Jerusalem. #BerlinfürIsrael pic.twitter.com/OUl9UJQ4rA — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) 9 January 2017

"Wann war noch mal die Gedenkanstrahlung in schwarz-rot-gold für die deutschen Terroropfer in der Bundeshauptstadt? WANN???!", schrieb von Storch bei Twitter.

Das ist richtig! Wann war nochmal die Gedenkanstrahlung in schwarz-rot-gold für die deutschen Terror-Opfer in der Bundeshauptstadt? WANN???! https://t.co/koZO9oTU0J — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) 9 January 2017

Offenbar litt von Storch wie bei ihrem "Mausrutscher" mal wieder unter kurzzeitiger Unzurechnungsfähigkeit: Am 20. Dezember, einen Tag nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, erstrahlte das Brandenburger Tor in den Farben der Deutschlandflagge.

Mit der Antwort ließen eifrige Twitter-User natürlich nicht lang auf sich warten:

Wenn @Beatrix_vStorch das wirklich so DRINGEND wissen möchte, dann will ich mal nicht so sein. Bitteschön, gern geschehen. pic.twitter.com/c02tjdk8zf — Simon Hurtz (@SimonHurtz) 9 January 2017

Auch Florian Weißbarth vom American Jewish Committee Berlin antwortete von Storch. Und forderte sie auf, den Tweet zu löschen:

@Beatrix_vStorch ist das ihr ernst? Haben Sie sich in Brüssel eingegraben und nichts mitbekommen? Bitte löschen! — Fabian Weißbarth (@weissbarth) 9 January 2017

Diesem Wunsch ist die AfD-Skandalnudel bis jetzt (10. Dezember, 12:50 Uhr) noch nicht nachgekommen.

