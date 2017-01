9 Menschen gestorben: Todesgrippe geht in Deutschland um - bei diesen Anzeichen solltet ihr sofort zum Arzt

Wenn ihr diese Symptome habt, dann habt ihr vielleicht die Grippe. | Fred Paul via Getty Images

Experten sind alarmiert: Grippe greift früher um sich als sonst

Bereits neun Menschen starben an der Virus-Infektion

An diesen Symptomen erkennt ihr, ob ihr an der Influenza erkrankt seid

In Deutschland breitet sich eine schwere Form der Grippe aus. Neun Menschen sind nach einem aktuellen Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) bereits an der Virus-Infektion und ihren Folgen in Deutschland gestorben.

Und weitere werden folgen. "Wir haben da schon ein Auge drauf, ein besorgtes", sagt Silke Buda vom RKI-Arbeitskreis Influenza. Sie erinnert der Verlauf an die Grippewelle von 2014/15. Damals starben Schätzungen zufolge 20.000 Menschen an dem Todesvirus.

2600 Neu-Erkrankte zwischen den Feiertagen

Und: Experten sehen den Beginn des Grippen-Hochs einige Wochen früher als in den vergangenen beiden Saisons, und zwar kurz vor Weihnachten 2016.

Allein im Zeitraum zwischen den Feiertagen am Ende des Jahres erkrankten dem RKI zufolge rund 2600 Deutsche an dem Virus. Zum Vergleich: In den zehn Wochen zuvor wurden insgesamt weniger als 2000 Erkrankte gemeldet.

Woran erkennt man eigentlich eine Influenza-Erkrankung?

Die Grippe bricht anders als eine Erkältung sehr plötzlich aus und das Krankheitsbild ist erheblich schwerer: Die Betroffenen sind erst noch fit, dann plagen sie Kopf- und Gliederschmerzen. Husten, Heiserkeit und Schnupfen sind weitere Symptome. Das Fieber kann bis zu 41 Grad hoch sein, schreibt das Gesundheitsportal "Internisten im Netz".

Stellt ihr diese Symptome auch bei euch fest, dann geht zum Arzt.

Fünf bis sieben Tage lang müssen sich die Patienten in der Regel ausruhen, um sich wieder besser zu fühlen. Bettruhe ist hier Pflicht. Bei einem schweren Krankheitsverlauf werdet ihr ins Krankenhaus überwiesen.

Was gilt bei einer Erkrankung zu beachten?

Um eure Mitmenschen nicht anzustecken, solltet ihr Abstand halten, rät das RKI. Am besten zwei Meter. Wenn ihr hustet, dann nicht in eure Hand, sondern in den Ärmel eures Pullis. Zudem ist Hygiene, wie häufiges Händewaschen, wichtig, damit ihr nicht zu "Virenschleudern" werdet.

Indem ihr regelmäßig lüftet, verringert ihr die Zahl der potentiell erregerhaltigen feinsten Tröpfchen, so das Institut weiter.

Wer gilt als besonders gefährdet?

Als besonders gefährdet gelten übrigens Schwangere, Babys und Menschen über 60 Jahre. Diesen wird empfohlen, sich gegen Influenza impfen zu lassen.

Nicht ohne Grund, wie sich auch dieses Jahr wieder zeigt: Acht der neun Toten waren über 59 Jahre alt.

Dass die Influenza dennoch jeden treffen kann, hat die Grippewelle vergangenen Winter gezeigt. Damals hat sie besonders junge und eigentlich gesunde Erwachsene getroffen.

➨ Mehr Informationen zu Influenza findet ihr zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut.

Mit dpa-Material

Auch auf HuffPost:

Das verrät dein Geburtsmonat über deine Gesundheit

(sk)