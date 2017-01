Spurlos verschwunden: Große Sorge um HSV-Manager

In Hamburg herrscht Sorge um den HSV-Manager Timo Kraus.

Der 44-Jährige war am Wochenende verschwunden. Der Hintergrund: Der Chef der Merchandising-Abteilung wurde von Kollegen um kurz vor Mitternacht am Samstagabend in der Nähe der Elbe in ein Taxi gesetzt.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, kam Kraus aber nie zu Hause an. Seine Ehefrau hat inzwischen Vermisstenanzeige erstattet.

Hamburger SV startet Suchaufruf nach Timo Kraus

Was sie weiß: Laut der Handy-Ortungsdaten von Krauses Telefon fuhr er zum Hauptbahnhof in Hamburg, dann kehrte er um und fuhr zurück zur Elbe.

Auch der HSV hat sich inzwischen in die Suche eingeschaltet.

Der Verein twitterte: "Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus zu finden! Vermisst seit 7.1,23:30/letzter Ort Landungsbrücken".

Bitte helft unseren Kollegen Timo Kraus(44) zu finden! Vermisst seit 7.1,23:30/letzter Ort Landungsbrücken. Infos an https://t.co/bFfqmgWker pic.twitter.com/U8Plo5TJjs — Hamburger SV (@HSV) January 8, 2017

Ein Suche der Polizei nach dem Mann verlief am Sonntag erfolglos.