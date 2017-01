Kardashian-Foto: So süß waren Kim und ihre Geschwister als Kinder

Auch die Kardashians waren mal süße, kleine Mädchen. Mama Kris Jenner (61) teile auf Instagram ein Foto aus der Vergangenheit, das ihre vier ältesten Kinder zeigt. Kim (36, "Keeping Up with the Kardashians"), Kourtney (37) und Khloé (32) sind darauf im Partnerlook zu sehen: alle tragen rot-schwarze Kleider mit Puffärmeln und die Haare sind mit einer roten Schleife zu einem halben Pferdeschwanz gebunden. Rob (29) befindet sich in der Mitte der Mädchen und hat ein weißes T-Shirt, eine rote Krawatte und einen gemusterten Cardigan an.

These little lovebugs... ❤️❤️ #FBF #matchinginpolkadots #family #love #throwback Ein von Kris Jenner (@krisjenner) gepostetes Foto am 6. Jan 2017 um 13:44 Uhr

Kris Jenner nennt ihre Kids liebevoll "Lovebugs". Kourtney ist mittlerweile ebenfalls Mutter von drei Kindern. Kim ist ein bekannter TV-Star und Khloé hat ein Buch geschrieben. Auch für Rob kann sich die 61-jährige freuen, der wurde nämlich erst kürzlich Vater. Jenner ist spürbar stolz - und das kann sie auch sein.

Hier gibt es das Buch von Khloé Kardashian