Katie Price unterzieht sich schmerzvoller Schönheitsbehandlung

Es ist kein Geheimnis, dass Katie Price (38, "Frauenzimmer") häufiger zu Gast in Schönheitskliniken ist. Jetzt zeigte sie ihren Fans auf Instagram, wie sie sich dem sogenannten "Micro Needling" unterzieht. Dabei sieht man ganz deutlich, wie ihre Stirn blutet. Die Britin klärt die Abonnenten auch direkt auf, wofür die Behandlung gut ist: "Es hilft, die Haut zu festigen, sie prall zu machen und meinen Hautton sowie das Hautbild zu ebnen."

Angenehm ist die Prozedur zwar nicht, aber Price ist zufrieden: "Jetzt fühle ich mich, als hätte ich Sonnenbrand. Mal sehen, wie es mir morgen geht, aber so weit, so gut." Um die Schmerzen doch ein wenig zu lindern, benutze sie dann eine kühlende Gesichtsmaske. Tja, wer schön sein will, muss eben manchmal leiden...

