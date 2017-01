Opfer stirbt nach Prügelattacke in Kaiserslautern: 15-Jähriger sitzt in U-Haft

Ein Mann wurde niedergeschlagen - und starb. Ein 15-Jähriger gilt als Tatverdächtig (Symbolbild) | peeterv via Getty Images

Nach Prügelattacke im Advent: Opfer aus Kaiserslautern stirbt nach zwei Wochen ohne Bewusstsein

15-Jähriger gilt als tatverdächtig und sitzt in U-Haft

Eine Prügelattacke kurz vor Weihnachten in Rheinland-Pfalz fand nun ein tragisches Ende. Zwei Wochen lang hat das Opfer mit dem Tod gekämpft. Am Donnerstag ist der 32-jährige Mann an den Folgen der Attacke verstorben.

Ein 15-Jähriger steht im Verdacht, ihm bei einem Streit in Kaiserslautern einen folgenreichen Schlag versetzt zu haben. Sein Opfer stürzte daraufhin und verlor das Bewusstsein. Seitdem war der 32 Jahre alte Mann nicht mehr aufgewacht.

➨ Tragischer Vorfall :Mit Hilferuf angelockt: Männer missbrauchen Krankenschwester in Hamburg

Hat noch jemand auf das Opfer eingeschlagen?

Der mutmaßliche Täter sitzt wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge in Untersuchungshaft. Der Teenager sagt, er habe den Mann nicht töten wollen, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Nach seiner Aussage habe außerdem ein anderer den 32-Jährigen ebenso geschlagen.

Die Ermittler setzten nun auf die Vernehmung weiterer Zeugen, um sich ein Bild machen zu können. Dabei gehe es auch um die Frage, ob außer dem 15-Jährigen - wie von diesem behauptet - noch jemand anderes zugeschlagen habe. Zeugen seien Begleiter des 15-Jährigen und unbeteiligte Dritte, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Udo Gehring.

"Das Opfer erhielt einen Faustschlag gegen den Kopf"

Dem Vorfall in der Nacht vor Heiligabend soll ein Streit vorausgegangen sein, wie die Staatsanwaltschaft berichtete. "Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt er einen Faustschlag gegen den Kopf, verlor das Bewusstsein, stürzte ungebremst auf die Straße und erlitt schwere Kopfverletzungen."

Die Ermittlungen brachten die Beamten auf die Spur des 15-Jährigen. Auf Antrag der Behörde erging gegen den Jugendlichen Haftbefehl. Als Haftgründe wurden die Schwere der Tat und Wiederholungsgefahr genannt.

Fall in Kaiserslautern erinnert an Tugce

Der Fall erinnert an das Schicksal der Studentin Tugce Albayrak, die im November 2014 im hessischen Offenbach von einem damals 18-Jährigen geschlagen wurde, zu Boden stürzte und sich schwer verletzte.

Sie starb wenige Tage später. Der Täter wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt.





Jedes Kind braucht die Chance auf Bildung Egal wo auf der Welt: Ohne Bildung haben Kinder aus armen Familien in der Regel keine Chance. Doch die ist mitunter teuer - und so vergrößert sich vielerorts das Ungleichgewicht. Dieses Problem versuchen Organisationen in aller Welt zu lösen. Was für die meisten völlig selbstverständlich ist, bedeutet für Menschen mit körperlicher Behinderung enorme Anstrengung: einen Schulabschluss erreichen, einen Job finden und selbstständig in einer eigenen Wohnung leben. Die Stiftung Pfennigparade setzt sich dafür ein, die Lebenswelten von Menschen mit körperlicher Behinderung nachhaltig zu verbessern. In ihren Einrichtungen lernen, leben und arbeiten über 3000 Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Unterstütze das Projekt jetzt und spende auf betterplace.org! Willst auch Du Spenden für Dein soziales gemeinnütziges Projekt sammeln? Dann registriere Dich und Dein Projekt jetzt auf betterplace.org.

(ks)