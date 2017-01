Neu bei Maxdome: Diese Filme und Serien gibt es ab Januar bei Maxdome

Alle Highlights der Woche bei Maxdome

Was ist neu und was wird gelöscht?

isnotTV, Partner von Huffington Post, stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor.

Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Action-Fans müssen sich auf Maxdome dieses Jahr nicht lange gedulden: Bryan Mills mischt in der Serie "Taken" als neuer Agent die CIA auf, ein neuer Virus sucht Großbritannien in "28 Weeks Later" heim und "Alien vs. Predator"tragen viele Meter unter der Erde am Südpol einen schrecklichen Kampf aus. Aber auch Neues zum Lachen steht bereit, denn Ben Stiller ist "Verrückt nach Mary" und "Hot Shots!" parodiert Filme quer durch alle Genres.

In den Vorläufer-Filmen dieser Serie musste Bryan Mills bereits mehrere Male das Leben seiner Familie retten und war davon durch nichts aufzuhalten. Die Serie Taken zeigt die Vorgeschichte dieses unglaublichen Kerls, der sich schon als junger Mann bei der CIA einen Namen machte. (Mit Liam Neeson, Maggie Grace)

Seit der Schulzeit steht der tollpatschige Ted Stroehmann (Ben Stiller) auf Mary (Cameron Diaz), doch damit war er nie der einzige. Viele Jahre nach der Highschool möchte Ted noch einmal den Schritt wagen, Mary seine Liebe zu gestehen - und findet sich prompt in einem Wettstreit mit den verschiedensten Männern wieder, die alle von der schönen Blondine verzaubert wurden. (Mit Ben Stiller, Cameron Diaz)

Fortsetzung des Horrorfilms 28 Days Later. Nachdem die Wut-Virus Katastrophe abgewendet werden konnte, kehren die Menschen in eine sichere Zone Londons zurück. Auch Don Harris und seine beiden Kinder sind darunter, die im ersten Teil ihre Mutter bzw. Ehefrau Alice verloren haben. In der verbotenen Zone wird allerdings schon bald die noch lebende Alice entdeckt. Sie ist immun gegen das Virus, trägt es jedoch noch in sich. (Mit Jeremy Renner, Rose Byrne)

Der Fund einer Pyramide am Südpol zieht zahlreiche Wissenschaftler in die eisige Region. Angeführt wird die Expedition von der unerschrockenen Alexa "Lex" Woods. Bei ihren Erkundungen stoßen die Forscher jedoch auf einen Krieg zwischen zwei Mächten, denen sie nicht gewachsen sind. (Mit Reiko Aylesworth, Steven Pasquale)

Diese Komödie knöpft sich beliebte Kinoklassiker wie Top Gun, Superman oder Casablanca vor. Alles dreht sich um den Einsatz des Flugkommandos “Müdes Wiesel”, deren Mitglieder eben so komödiantisch brilliant wie zu ihrer eigentlichen Funktion unfähig sind. Ein bunter und chaotischer sowie komischer Genremix ist das Ergebnis. (Mit Charlie Sheen, Cary Elwesa)