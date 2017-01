Neu auf Netflix: Mit diesen Serien und Filmen startet Netflix 2017

Alle Highlights der Woche bei Netflix

Was ist neu und was wird gelöscht?

isnotTV, Partner von Huffington Post, stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor.

Und die Bewertung kommt von Film-Fans weltweit. Weiter unten kannst du mit einem Klick selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr zu den Streaming-Lieblingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

So beginnt 2017 auf Netflix: Dastan, der "Prince of Persia" jagt einen magischen Dolch der Zeit und Belle lernt in "Disney’s Die Schöne und das Biest" macht Belle die Bekanntschaft eines geheimnisvollen Schlossherrn. Außerdem kommen sich Tom Hanks und Meg Ryan in "e-m@il für dich" über die Umwege des digitalen Zeitalters näher. Auch zwei ganz unterschiedliche Vertreter des High School-Genres erwarten die Abonnenten: Die kanadische Drama-Serie "Degrassi: Die nächste Klasse" und die Animationsserie "Tarzan and Jane".

Obgleich seiner bescheidenen Herkunft wird Dastan (Jake Gyllenhaal) zum Prinz von Persien ernannt. Als frisch gebackener Thronfolger soll einen magischen Dolch finden, der die Zeit kontrollieren kann. Die schöne Prinzessin Tamina (Gemma Arterton) hilft ihm dabei. Doch der machtsüchtige Bruder des Scheichs (Ben Kingsley) hat es ebenfalls auf den Dolch abgesehen. (Mit Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton)

“Märchen schreibt die Zeit immer wieder neu”, so besingt sich Walt Disney’s Meisterwerk selbst und könnte damit nicht richtiger liegen. Denn die Geschichte von der schönen Belle und dem in ein Biest verwandelten Prinzen wird immer wieder neu auf die Leinwand gebracht - selten jedoch mit so viel Musik, Witz und Liebe zum Detail. (Mit Paige O'Hara, Robby Benson)

Die Schulzeit kann eine spannende und spaßige Zeit sein, doch auf der Degrassi Community High School in Toronto geht es anders zu. Die neue Netflix-Drama-Serie zeigt den schwierigen Alltag der Schüler zwischen verschiedenen Arten von Diskriminierung und Problemen mit den Eltern. Viele gesellschafts-zentrale Probleme kommen hierbei auf den Tisch. (Mit Nikki Gould, Ricardo Hoyos)

Verwechslungskomödie mit Tom Hanks und Meg Ryan in den Hauptrollen. Zwei Großstätter, der eine Unternehmer, die andere Buchhändlerin leben mit ihren Problemen in New York. Von ihrem schwierigen Alltag erzählen sie unter Pseudonym einer Bekanntschaft per Email, doch sie ahnen nicht, wer sich in Wirklichkeit dahinter verbirgt. (Mit Tom Hanks, Meg Ryan)

In der Animationsserie muss der ehemalige Dschungelkönig Tarzan als Teenager an einer High School in London lernen, wie die Dinge in der richtigen Welt laufen. Gut, dass ihm seine Freundin Jane dabei hilft - und nebenbei gibt es auf der Schule viele Ungerechtigkeiten, die nur Tarzan unterbinden kann.