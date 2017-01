Dieses Foto zeigt eine Mutter und ihre Töchter – aber wer ist die Mutter?

Das sind Natalie, Jazmyne und Tamika Wardell aus Australien. Es sind zwei Schwestern und ihre Mutter - aber wer ist wer?

Happy 21st to my girl! A few sore heads today @jazmynewardell @tamikawardell_ Ein von Natalie Wardell (@natwardz_miss5l) gepostetes Foto am 18. Jun 2016 um 18:46 Uhr

Das ist schwer zu sagen, denn Mutter Natalie Wardell sieht - wie ihr im Video sehen könnt - ihren 21 und 19-jährigen Töchtern zum Verwechseln ähnlich, obwohl sie selbst schon 45 Jahre alt ist.

Die selbsterklärte "Barbie" ist stolz auf ihr Aussehen und teilt von Kosmetik bis Kleidung alles mit ihren Töchtern.

Was das Beauty-Geheimnis der Familie ist? Für Natalie Wardell liegt es ganz einfach an den Genen. Und an dem großen Spaß, den die Frauen zusammen haben.

(glm)