Mutter sticht auf Vater ein - und die beiden Töchter müssen alles mit ansehen

Frau verletzt Ehemann mit Messer schwer - und verwundet danach auch sich selbst

Als die Töchter sie daran hindern wollen, wird eine von ihnen ebenfalls verletzt

Jetzt ermittelt die Polizei

In Wuppertal eskalierte ein Familienstreit am Wochenende auf dramatische Weise: Eine 43 Jahre alte Frau soll mit einem Messer auf ihren Ehemann eingestochen haben. Er schwebte in Lebensgefahr.

Anschließend richtete die Frau das Messer gegen sich und verletzte sie ebenfalls schwer.

Mutter sticht auf Vater ein - Töchter greifen ein

Ihre beiden Töchter, 21 und 19 Jahre alt, versuchten sie davon abzubringen. Dabei erlitt die jüngere Frau ebenfalls leichte Schnittverletzungen. Das meldet die Polizei, die von den beiden jungen Frauen alarmiert worden war.

Die Eheleuten mussten noch am Nachmittag notoperiert werden, bei dem 47-jährige Mann bestand Lebensgefahr.

Nun ermittelt Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Sie gehen der Meldung zufolge von einem Motiv im persönlichen Lebensbereich des Paares aus.

