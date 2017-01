"Mörderische Stille" im Live-Stream: TV-Thriller mit Jan Josef Liefers online sehen - Video

"Mörderische Stille" im Live-Stream und als Online-Video sehen - so geht's

Jan Josef Liefers ermittelt in einem Mordfall

Im Video erklären wir euch, wie ihr das ZDF-Programm online sehen könnt

"Mörderische Stille" im Live-Stream: Der neue TV-Thriller im ZDF erzählt einer jener Geschichten, die zeigen, dass Schuld nie vergeht.

Dabei beginnt der Film wie viele Krimis: An der Nordseeküste wird ein Toter gefunden. Kriminalhauptkommissar Jan Holzer (Jan Josef Liefers) findet heraus, dass der Tote 1989/90 ein Offizier der niederländischen KFOR-Truppen im Kosovo war.

Dann wird der Seilmacher Miro (Peter Franke) erschossen. Bei seinen Ermittlungen lernt Holzer den Segellehrer Michael Kühnert (Peter Lohmeyer) kennen, der früher als KSK-Soldat ebenfalls im Kosovo war, und seine gehörlose Frau Elena (Sylvie Testud).

Sie verständigen sich - auch mit ihrer Tochter Sabin (Franziska Brandmeier) - in Gebärdensprache. Das fasziniert Holzer sichtlich. Nächtens plagen ihn jedoch schwere Albträume, weil ihn eine alte Schuld verfolgt, samt Tinnitus, den auch der Zuschauer "hören" kann.

Seine Assistentin Amal Catack (Ivan Anderson) aus Berlin, findet erst ein obskures Video und dann heraus, dass sich der Ermordete vor zehn Jahren einem Disziplinarverfahren in der Armee stellen musste - wegen Menschenhandels und Vergewaltigung während seines Dienstes. Catack kann nicht verhindern, dass Holzer entführt und von einem Segelboot aus in die offene See geworfen wird. Er überlebt aber.

"Mörderische Stille" im Live-Stream sehen - so geht's

Das ZDF zeigt den neuen TV-Thriller "Mörderische Stille" am Montag ab 20.15 Uhr auch im Live-Stream des ZDF - diesen findet ihr auch auf der Homepage des Senders.

Auch über Streaming-Dienste wie Magine TV und TV Spielfilm live könnt ihr das ZDF online sehen.

Ihr könnt den Film mit Liefers in der Hauptrolle aber auch bis April als Video-on-Demand in der ZDF-Mediathek anschauen - und zwar hier.