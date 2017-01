Schockierendes Ende eines Café-Streits in Hannover am Sonntagabend. Mehrere Gäste in einem Bahnhofslokal haben sich am Sonntagabend gestritten. Auch als sie das Café verliessen, endet die Auseinandersetzung nicht.

Viel mehr eskalierte die Situation: Ein 28-jähriger Mann habe dabei am Sonntagabend schwere Stichverletzungen erlitten, teilt die Polizei mit. Ein 27-jähriger Mann wurde leicht verletzt.

Zwei Männer werden bei Messerangriff verletzt

Beide Männer mussten ins Krankenhaus. Hintergrund der Tat sei ein Streit zwischen zwei Familien gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Was jedoch genau den Streit entfacht habe, sei noch unklar.

Die Polizei hat aber bereits drei Männer im Alter von 20, 27 und 28 Jahren festgenommen. Gegen sie wird wegen versuchter Tötung ermittelt.

