Lust auf Krimi? Am Sonntag unbedingt Tatort schauen

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Land in dieser Zeit

In einem ausgebrannten Friseursalon wird die Leiche der Auszubildenden Melanie Elvering gefunden. Rosi, die Chefin (Birge Schade), und ihre zweite Angestellte, Vera Rüttger (Jasna Fritzi Bauer), sind erschüttert. Alles weist auf einen Brandanschlag hin. Rasch können Hauptkommissarin Anna Janneke (Margarita Broich) und Hauptkommissar Paul Brix (Wolfram Koch) ermitteln, dass es vor kurzem einen heftigen Streit zwischen Melanie und einem afrikanischen Drogendealer gab. Dieser wird festgenommen. Nachdem zunächst Vera, dann auch Rosi den Drogendealer John Aliou (Warsama Guled) eindeutig wiedererkannt haben, schleichen sich jedoch bei den Kommissaren Zweifel ein.

"Kommissar Maigret" auf DVD: Zwei spannende Fälle gibts bei amazon

20:15 Uhr, ONE, Mörderisches Tal - Pregau: Die Lügen

In Pregau gehen die Dinge bereits zwei Tage nach Rosas Unfalltod wieder ihren gewohnten Gang. Die Hartmanns kämpfen unter der Führung von Patriarch Johann (Wolfgang Böck) mit allen Mitteln für ihre Geschäftsinteressen, die sie durch den aufstrebenden Vizebürgermeister (Harald Schrott) und den Pfarrer (Thomas Stipsits), zwei Neue in der Stadt, bedroht sehen. Jeder aus dem Clan bekommt seine Aufgabe - selbst die trauernde Edith (Patricia Aulitzky), die gerade ihre Tochter verloren hat.

21:45 Uhr, Das Erste, Kommissar Maigret: Ein toter Mann

Auf einem Bauernhof in der nordfranzösischen Provinz Picardie macht die Polizei einen grausigen Fund: Die Familie wurde bestialisch umgebracht und ausgeraubt - der jüngste Fall in einer Serie von brutalen Raubmorden. Zur gleichen Zeit geht in Paris bei Kommissar Maigret (Rowan Atkinson) ein anonymer Notruf ein. Ein Mann ist panisch vor Angst und behauptet, dass ihn Mörder verfolgen. Bevor Maigret mehr in Erfahrung bringen kann, legt der Unbekannte jedoch auf. Noch in derselben Nacht wird der Anrufer tatsächlich erstochen.

22:00 Uhr, ZDF, Inspector Barnaby: Britisches Roulette

Barnaby (Neil Dudgeon) wird aus seinen Vaterfreuden und -pflichten mit Tochter Betty gerissen: Die Buchillustratorin Suzy Coolbrook wurde per Stromschlag durch ein Geschenk ermordet. Schuld war ein Roulette-Spiel, geliefert mit der Post. Mehrere Personen bekamen das gleiche Paket. Bei den Ermittlungen im Milieu von Krimi-Autoren, Verlagen und Buchhandlungen hat es Barnaby mit mehreren Morden und einem Strudel von Hass und Neid zu tun.