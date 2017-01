Sigmar Gabriel, Vize-Kanzler und Wirtschaftsminister | ODD ANDERSEN via Getty Images

SPD-Chef Sigmar Gabriel ist der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten. Das berichtet "Bild".

Zwar will er erst Ende Januar offiziell sagen, ob er als Kandidat gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) antritt, doch intern sei laut "Bild" längst alles entschieden. Was Parteiinterna angeht, ist die Zeitung für gewöhnlich gut informiert

Vielfach wird Gabriels' Omnipräsenz in den letzten Wochen als zusätzliches Indiz dafür gedeutet, dass der 57-Jährige spätestens am 29. Januar als SPD-Kanzlerkandidat und Herausforderer von Merkel (CDU) auf der Bühne steht. Gabriel bespielt gerade alle Kanäle.

Seit Jahresbeginn vergeht kaum ein Tag, an dem sich der SPD-Vorsitzende nicht im Fernsehen oder in den Zeitungen zur Sicherheitslage nach dem Berliner Terroranschlag äußert.

Am Dienstag kommt die engere Parteiführung (Gabriel, Thomas Oppermann, Hannelore Kraft, Olaf Scholz sowie weitere Parteivizes) in Düsseldorf zusammen, um über das Wahljahr mit der richtungsweisenden Entscheidung im Mai in Nordrhein-Westfalen und dann im Herbst im Bund zu beraten.

Der lange Zeit als aussichtsreichste Gabriel-Alternative gehandelte Martin Schulz ist beim Treffen nicht dabei. Er reist als Noch-EU-Parlamentspräsident zur Beerdigung des früheren portugiesischen Präsidenten Soares nach Lissabon.

(Mit Material der dpa)