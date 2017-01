Cara Delevingne ist in Uganda: So will sie Flüchtlingen helfen

Als erfolgreiches Model führt Cara Delevingne (24, "Suicide Squad") ein recht sorgenfreies Leben. Doch sie setzt sich auch für diejenigen ein, die weniger privilegiert sind. Gemeinsam mit den Vereinten Nationen macht sich die Britin seit Kurzem für Flüchtlinge stark. Bei Instagram postete sie jetzt ein Foto von ihrem aktuellen Projekt und schrieb dazu: "Ich freue mich, in Uganda zu sein und kann den morgigen Tag kaum erwarten. Ich habe schon so viel gelernt und das ist erst der Anfang."

🇺🇬 So excited to be in Uganda with @girlupcampaign and @unrefugees can't wait for tomorrow. I've learned so much and this is just the beginning #withrefugees 🇺🇬 Ein von Cara Delevingne (@caradelevingne) gepostetes Foto am 8. Jan 2017 um 10:40 Uhr

Besonders am Herzen liegt Delevingne die "Girl Up"-Kampagne, die sich für junge Mädchen einsetzt. "Ich fühle mich geehrt, für 'Girl Up' junge Frauen zu ermutigen und eine ganze Generation von weiblichen Führungskräften hervorzubringen. Ein bestärktes und unterstütztes Mädchen ist eine unglaubliche Kraft für den Wandel. Ich bin froh, Teil dieses Wandels zu sein", teilte sie in einem Statement auf der Website der Kampagne mit. Andere prominente Unterstützerinnen von "Girl Up" sind Schauspielerin Katherine McNamara (21, "Maze Runner 2") und "Quantico"-Star Priyanka Chopra (34).

