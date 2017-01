Amazon Prime: Diese Serien und Filme sind ab Anfang Januar 2017 neu dabei

Alle Highlights der Woche bei Amazon

Was lohnt sich und was nicht? isnotTV, Partner von Huffington Post, stellt deshalb jede Woche hier die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor.

Weiter unten kannst du selbst deine Meinung abgeben, Trailer schauen und mehr über deine Streaming-Lieblinge erfahren.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Amazon-Abonnenten erwartet ein schauriges Wochenende: Im Thriller "Ex-Machina" entwickelt ein Wissenschaftler Gefühle für eine künstliche Intelligenz, die Horrorfilmreihe "Saw" zeigt die Jigsaws Fallen in all ihren Ausführungen.Familie Gallagher hat in "Shameless" ein alles andere als leichtes Leben, aber auch Rodrigo de Souza bekommt in "Mozart in the Jungle" als Dirigent des New Yorker Sinfonieorchester so einiges ab. Außerdem wird die Nerd-Serie "Big Bang-Theorie" wird um Staffel 9 ergänzt.

Thriller über einen Wissenschaftler und seine ungeahnten gefühle für eine künstliche Intelligenz in Gestalt einer Frau. Der erfolgreiche Caleb darf eine Woche in dem Bergdomizil seines Chefs verbringen. Für seine Arbeit dort wird ihm eine künstlich erschaffene Roboter-Frau zur seite Gestellt, doch die Atmosphäre bleibt nicht lange auf beruflicher Ebene. (Mit Alicia Vikander, Domhnall Gleeson)

In der Horrorfilmreihe Saw testet der ehemalige Ingenieur John Kramer, besser bekannt als Jigsaw den Überlebenswillen seiner Opfer mit ausgeklügelten Foltermaschinen. Überstehen sie den Test dieser Falle nicht, schneidet Jigsaw den Toten ein Puzzlestück aus der Haut. Die Verbrechen ziehen Nachahmungstäter und persönliche Rachefeldzüge nach sich. (Mit Cary Elwes, Leigh Whannell)

Familie Gallagher besteht aus Frank Gallagher und seinen sechs Kindern. Die Mutter hat sich aus dem Staub gemacht, da Frank seine Kinder ebenso liebt wie den Alkohol und Drogen. Um die Rechnungen der Familie zu decken, müssen auch die Kinder zum Haushaltsgeld beitragen. Doch trotz der frustrierenden Lage gibt Familie Gallagher niemals auf. (Mit Emmy Rossum, William H. Macy)

Die Show mit den wohl beliebtesten Nerds aller Zeiten wird um eine weitere Staffel auf Netflix erweitert. Leonard und Sheldon sind brillante Wissenschaftler, aber zuweilen steigen ihnen die Probleme in ihren Liebesbeziehungen über den Kopf. Gut, dass die Clique rund um die beiden Jungs über die Jahre so eng zusammengerückt ist. (Mit Johnny Galecki, Jim Parsons)

Die erfolgreiche Amazon-Serie zeigt das Leben von Rodrigo De Souza, der sich als neuer Chefdirigent des New York Sinfonieorchesters in einem Sündenpfuhl aus Intrigen, Drogen und Sex behaupten muss. Dies scheint bei seinen Musikern alltag zu bedeuten; zum Glück findet De Souza eine Verbündete in der Oboespielerin Hailey Rutledge. (Mit Gael García Bernal, Lola Kirke)