Wochenstart bringt milderes Winterwetter - nur in einer Region gibt es -20 Grad

Schnee und Blitzeis haben am Wochenende in ganz Deutschland für chaotische Straßenverhältnisse und viele Unfälle gesorgt. Am Sonntag schneite es vor allem im Süden noch kräftiger. An den Alpen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zum Abend vor weiteren Neuschneemengen. Mit Beginn der neuen Woche soll sich das Wetter beruhigen. Auch die Temperaturen steigen wieder an.

