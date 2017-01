TV-Tipps am Sonntag: "Sex Tape", "The Secret Service"

20:15 Uhr, RTL: Sex Tape, Komödie

Nach zehn Jahren Ehe und zwei gemeinsamer Kinder ist die Leidenschaft bei Annie (Cameron Diaz) und Jay (Jason Segel) auf einem Tiefpunkt. Um ihr Sexleben wieder richtig in Schwung zu bringen, probieren sie in einem Drei-Stunden-Marathon jede Stellung aus, die ihr Ratgeber nennt, und nehmen die Session sogar auf Video auf. Doch am nächsten Morgen finden sie heraus, dass ihr privates Video im Internet kursiert. Panisch schmieden Annie und Jay einen Plan, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.

20:15 Uhr, ProSieben: Kingsman: The Secret Service, Actionfilm

Der Brite Harry Hart (Colin Firth) ist ein Agent der geheimen und regierungsunabhängigen Kingsman. Eines Tages trifft er auf Eggsy (Taron Egerton), dessen Vater einst ebenfalls Mitglied der Kingsman war. Er nimmt den jungen Mann bei sich auf und schleust ihn in das harte Rekrutierungsprogramm seiner Organisation ein. Bei ihrem ersten Auftrag geraten sie an den Milliardär Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), der mit einem ominösen Plan die Welt "retten" will.

20:15 Uhr, VOX: Das perfekte Profi Dinner - Spitzenköche unter sich, Koch-Doku

Zusammen haben sie 4 Michelin-Sterne, 67 Punkte im Gault-Millau und geballte Küchenexpertise: Die Spitzenköche Christian Lohse, Ralf Jakumeit, Nelson Müller und Björn Freitag bekochen sich nun erstmals gegenseitig in ganz privater Atmosphäre. Für die Doku öffnen sie ihre privaten Wohnungen und lassen die Zuschauer hinter die Kulissen eines Spitzenkochs schauen. An vier echten Männerabenden kocht jeweils ein Profi für seine drei Kollegen und will dabei zeigen, was er am Herd, Ofen oder Sous-vide-Garer drauf hat.

20:15 Uhr, Sat.1: Duell der Stars - Die SAT.1-Promiarena, Gameshow

Zwei Promi-Teams kämpfen für ihr Publikum um das große Geld! Und so geht's: Moderator Jochen Schropp stellt den Promis das Spiel vor. Diese beraten sich anschließend, wer ins Rennen geht und wie hoch der Betrag ist, den sie einsetzen wollen. Das Team, das das Spiel gewinnt, bekommt den Betrag auf seinem Konto gutgeschrieben. Im großen Finale müssen alle sechs Promis gegeneinander antreten, um das Geld für ihr Publikum zu sichern. Die Gäste sind Antoine Monot jr., Mimi Fiedler, Chris Tall, Jürgen Drews, Ross Antony und Nino de Angelo.

22:35 Uhr, ProSieben: Sherlock Holmes, Actionfilm

Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) löst mit Hilfe präziser Beobachtung und messerscharfer Kombinationsgabe jeden Fall, doch seine Marotten und teilweise illegalen Methoden machen es besonders seinem treuen Gefährten Dr. Watson (Jude Law) nicht immer leicht. Im Falle des diabolischen Ritualmörders Lord Blackwood (Mark Strong) wird die Genialität des Duos auf eine harte Probe gestellt: Obwohl der Serienkiller unter Zeugen durch den Strang exekutiert wurde, geht das Morden weiter.