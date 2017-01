Ed Sheeran will noch sieben weitere Alben produzieren

"Sieben weitere Alben und dann bin ich durch."

Erst vor wenigen Tagen hat Ed Sheeran (25, "Give Me Love") zwei brandneue Singles auf den Markt gebracht. Jetzt dürfen sich seine Fans wieder freuen. Denn laut "ET" soll der Brite in einem Interview während der "Zach Sang Show" gesagt haben, dass er noch sieben weitere Alben produzieren will. Zwischendurch würde er zwar mal pausieren, um seinen Kindern beim Erwachsenwerden zusehen zu können, aber dann möchte der Sänger sich wieder der Musik widmen. Das sind doch gute Nachrichten!

