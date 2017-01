Die National Football League befindet sich in der heißen Phase: die Wild-Card-Games

Prosieben Maxx überträgt das Spiel Miami Dolphins auf die Drittplatzierten Pittsburgh Steelers, später übernimmt Sat.1

Im Video erklären wir, wie ihr das Programm des Sat.1 online sehen könnt

NFL im Live-Stream: In der National Football League startet die Phase der Wild-Card-Games. Während die Favoriten-Teams noch eine Woche Pause haben, kämpfen acht Mannschaften um den Einzug ins Viertelfinale. Und auch in Deutschland können Fans mitfiebern.

Dort warten die vier besten Teams der regulären Spielzeit. Favorit auf den Titelgewinn beim Super Bowl 51 sind die New England Patriots um den verletzten deutschen Profi Sebastian Vollmer, Ziel ist das Finale am 5. Februar in Houston.

Um 18.30 Uhr deutscher Zeit treffen die Sechsplatzierten Miami Dolphins auf die Drittplatzierten Pittsburgh Steelers. Prosieben Maxx überträgt das Wild-Card-Spiel - moderiert von "Schmiso" und Volker Schenk

Und für mindestens einen Quarterback-Superstar endet der Traum vom Super Bowl in der National Football League NFL gleich in der ersten Runde. In den sogenannten Wild-Card-Games kommt es am Sonntag (Ortszeit) zum Traditions-Duell zwischen den Green Bay Packers mit Aaron Rodgers und den New York Giants um Eli Manning - und zwar ab 22.40 Uhr deutscher Zeit auf Sat.1.

Schon zweimal führte der Weg zur Vince-Lombardi-Trophy für den Top-Spielmacher über die Packers - dieses Mal sind die Giants aber nur Außenseiter für den Sprung ins Viertelfinale.

Dabei sah es Ende November für Green Bay richtig schlecht aus. Mit vier Siegen und sechs Niederlagen waren die Playoffs weit entfernt. Doch Rodgers glaubte an die Wende.

Im Viertelfinale warten mit den New England Patriots, den Kansas City Chiefs, den Dallas Cowboys und Atlanta Falcons die jeweils zwei besten Teams der NFC und der American Football Conference (AFC) auf die vier Gewinner der Wild-Card-Games.

Football im Live-Stream sehen - so geht's

Beide Spiele zeigt die Sportseite ran.de auf ihrer Homepage im kostenlosen Live-Stream, diesen findet ihr hier.

Zudem bieten die beiden TV-Sender jeweils ihre Spiele auch im Internet an.

Miami Dolphins at Pittsburgh Steelers zeigt Prosieben Maxx ab 18.30 Uhr in seinem Live-Stream. Ruft ihr ihn über die Sender-Page ab, benötigt ihr ein "7TV"-Abo. Wenn ihr hingegen das Football-Match über ein mobiles Endgerät schauen wollt, dann nutzt die App "Prosieben Maxx" - dort ist der Live-Stream für Nutzer kostenlos.

Ab 22.30 Uhr kommentieren Frank Buschmann und Patrick Esume das Match New York Giants at Green Bay Packers in Sat.1 - und dort gilt dieselbe Logik:

Kostenloser Live-Stream über die App "Sat.1"

Sat.1-Live-Stream auf der Homepage steht nur Abonnenten von "7TV" zur Verfügung