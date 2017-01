Lidl-Fake-Gutscheine auf WhatsApp solltet ihr sofort löschen

Lidl-Fake-Gutscheine: Diese WhatsApp-Nachricht solltet ihr sofort löschen | Anton Vergun via Getty Images

Ein Lidl-Gutschein über 250 Euro - das klingt gut. "Guck mal! 250€ Gutscheine von LIDL. Sie feiern ihren Jahrestag. Ich glaube, es ist ein beschränktes Angebot. Ich habe mir meinen schon geholt.“ Wenn ihr diese oder eine ähnliche Nachricht auf WhatsApp erhaltet, solltet ihr sie sofort löschen.

Denn dabei handelt es sich um einen Fake-Gutschein, der gerade kursiert, wie unter anderem die "Stuttgarter Zeitung" berichtet. Er stammt nicht von dem Discounter, sondern von Datensammlern, die eure Daten möglicherweise weiter verkaufen wollen. Deshalb solltet ihr auch auf gar keinen Fall auf den mitgeschickten Link klicken.

Dieser würde euch auf eine Seite führen, auf der ihr an einem angeblichen Gewinnspiel teilnehmen könnt - natürlich erst, nachdem ihr persönliche Daten angegeben habt. Der Discounter Lidl soll jedoch auch mit diesem Gewinnspiel nichts zu tun haben. Also löscht die Nachricht am besten sofort und verschickt sie nicht weiter.