62 islamistische Gefährder halten sich trotz abgelehntem Asylantrag in Deutschland auf | Hannibal Hanschke / Reuters

62 gefährliche Islamisten halten sich in Deutschland auf, obwohl sie abgeschoben werden müssten

Die Abschiebung scheitert oft an fehlenden Papieren

Es ist eine Zahl, die recht gut zusammenfasst, was in der deutschen Asylpolitik derzeit schiefläuft. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums halten sich in Deutschland derzeit 62 Gefährder auf, deren Asylantrag bereits abgelehnt wurde.

Das teilte das Ministerium auf Anfrage der "Welt am Sonntag" mit.

Die Abschiebung scheitert in vielen Fällen daran, dass die Verdächtigen keine Papiere besitzen, die eine Identifizierung ermöglichen.

So geschehen auch im Falle des Attentäters von Berlin, Anis Amri. Amri war als Gefährder eingestuft, da er jedoch keinen gültigen Ausweis besaß, konnte er nicht in sein Heimatland Tunesien abgeschoben werden.

Insgesamt berichtet die "Welt am Sonntag“ unter Berufung auf Ministeriumsangaben von "224 Gefährdern mit ausländischer Staatsangehörigkeit".

Um die Pass-Problematik bei Abschiebungen zu lösen, schlug Migrationsforscher Ruud Koopmans in der Huffington Post zuletzt vor, Asylbewerber ohne gültige Identitätspapiere in Transitlagern unterzubringen, bis ihre Herkunft geklärt sei.

Koopmans sagte: "Leute, die ihre Identitätspapiere wegschmeißen, um ihre Verfahren zu verschleppen, müssen sanktioniert werden. Wer seine Identität nicht nachweisen kann, sollte in Transitzonen an der Grenze gebracht werden. Anders geht es nicht.“

Bayerns CSU-Innenminister Joachim Herrmann fordert derweil eine schärfere Abschiebepraxis für Menschen, die als Gefährder eingestuft werden. Bei ihnen dürfe eine Abschiebehaft nicht daran scheitern, dass Ausweise nicht vorliegen. Herrmann erklärte: "In solchen Fällen ist eine wesentlich längere Abschiebehaft als bisher üblich notwendig."