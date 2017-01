"Injustice 2": Das Release-Datum steht fest

Nun steht das Release-Datum für das Beat-Em-Up-Game "Injustice 2" endlich fest. Via Twitter teilte NetherRealm Studios-Chefentwickler Ed Boon am Freitagabend mit, dass die Superhelden-Prügelei am 16. Mai 2017 erscheinen wird. Damit nahm er Gerüchten, das Spiel würde bereits im März in die Läden kommen, den Wind aus den Segeln. Der Termin wurde am Samstag zusätzlich über den offiziellen Twitter-Account des Spiels bestätigt.

War der Vorgänger aus dem Jahr 2013 noch für den PC erhältlich, gibt es "Injustice 2" nur noch für PS4 und Xbox One. Darüber hinaus sollen allerdings noch Versionen für Smartphones in Planung sein. Boon, der sich als Erfinder von "Mortal Kombat" einen Namen gemacht hat, kündigte auf der Spielemesse E3 im vergangenen Jahr "eine völlig neue Spielerfahrung" sowie ein "überragendes Gameplay" an. Ab Mitte Mai können sich interessierte Gamer dann selbst ein Bild davon machen.

