Hakenkreuze und Hitlerbilder: Ein Düsseldorfer Busfahrer mobbt offenbar muslimische Kollegen

Seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mobbt angeblich ein Busfahrer des Düsseldorfer Verkehrsunternehmens Rheinbahn muslimische Kollegen. In einer gemeinsamen Whats-App-Gruppe soll der Busfahrer rassistische Sprüche und Bilder von Hakenkreuzen und Hitler gepostet haben, wie die Zeitung "Express" berichtet. Auch ein entsprechender Screenshot dieser Postings innerhalb der Gruppe liegt der Zeitung vor.

Der Islam-Hasser postete demnach das Foto eines Badezimmers, das mit einem Hakenkreuz an der Wand und einem eisernen Kreuz auf dem Boden gefliest ist. Dazu schrieb er: „Es gibt noch gute Fliesenleger.“ Auch würden sich vermehrt Links zu Fake-News-Seiten in der Gruppe finden.

„Wir waren schockiert. Es ist kaum noch zu ertragen, was man da zu sehen bekommt“, sagt ein anderer Rheinbahn-Fahrer der türkischer Herkunft ist, dem "Express".

Der Vorstandschef war außer sich

Der Vorstandschef der Rheinbahn, Michael Clausecker, soll erst durch den "Express" von dem Mobbing erfahren haben und entsetzt gewesen sein. Den Fall wolle er nun mit einem Anwalt prüfen lassen und Konsequenzen ziehen.

Wie der Radiosender "Antenne Düsseldorf" berichtete, sind die Namen der Gruppenmitglieder bereits bekannt und man wolle nun das Gespräch suchen.

Die Betriebsräte in dem betroffenen Betriebshof in Mettmann hätten bereits ein eindringliches Schreiben an die Mitarbeiter gerichtet, in dem es heiße: „Wir sind alle Menschen und Kollegen und Kolleginnen, wir sollten uns auch so verhalten. Also redet miteinander und nicht übereinander, lasst die Hetze und andere Beleidigungen."

Leserumfrage: Wie fandet ihr uns heute?

(sk)