Golden Globes: Moderator vergleicht Trump mit König Joffrey

Der designierte US-Präsident Donald Trump war bei der 74. Verleihung der Golden Globes nicht anwesend - und doch bestimmte er die Veranstaltung.

Hollywood-Stars nutzten die Preisverleihung, um mit Trump abzurechnen.

Moderator Jimmy Fallon sagte gleich zu Beginn seines Auftritts, die Golden Globes-Verleihung sei "einer der wenigen Orte, an denen Amerika noch direkte Wahlergebnisse ehre".

Er spielte damit auf die Tatsache an, dass die Demokratin Hillary Clinton bei der Präsidentschaftswahl mehr Stimmen erhalten hatte als Trump. Allerdings führte das amerikanische Wahlmänner-System dazu, dass der Republikaner als Sieger hervorging.

Fallon war noch nicht fertig mit Trump. Er verglich Trump mit dem sadistischen König Joffrey aus "Game of Thrones".

"Wie wäre es gewesen, wenn König Joffrey tatsächlich gelebt hätte?", fragt er. "Nun, in zwölf Tagen werden wir es herausfinden." In zwölf Tagen wird Trump als US-Präsident vereidigt.

Auch die Schauspielerin Meryl Streep ging in einer Dankesrede auf Trump los. "Wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle", sagte die bekennende Demokratin am Sonntag unter Tränen bei der Entgegennahme des Cecil B. Demille Preises für ihr Lebenswerk.

Die eindrücklichste Szene des Jahres sei für sie nicht in einem Film gewesen, sondern als Trump in einer Wahlkampfrede die Bewegungen eines körperlich Behinderten nachgeäfft habe.

"Dieser Instinkt, andere zu demütigen, zieht sich in den Alltag von uns allen." Zuvor hatte Streep bereits über die Herkunft vieler der nominierten Stars gesprochen. Hollywood sei voll von Ausländern.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9. Januar 2017