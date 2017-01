Lindsay Lohan löscht ihre Instagram-Bilder

Wer zu den 5,3 Millionen Instagram-Fans von Schauspielerin und Sängerin Lindsay Lohan zählt, den begrüßt auf dem Account der 30-Jährigen derzeit gähnende Leere. Einzig die Anmerkung "noch keine Beiträge vorhanden" ist dort zu lesen. Und tatsächlich, neben dem Zähler der Beiträge prangt eine dicke Null, Lohan hat all ihre Schnappschüsse unwiderruflich gelöscht. Doch dieser Schritt hatte keinen tragischen Ursprung, vielmehr sieht die Darstellerin es als dringend notwendigen Neuanfang an, wie die Seite "Us Weekly" berichtet.

Demnach habe der Sprecher von Lohan gesagt, dass sich sein Schützling gerade in einer wichtigen "Phase der Erneuerung" befinde und "positive Veränderungen in ihrem Leben" vollziehe. Und dazu zähle nun einmal auch, sich all der Altlasten auf dem Instagram-Profil zu entledigen. "Ich freue mich so sehr auf das neue Kapitel in meinem Leben", will die Seite von Lohan erfahren haben. Und das wird sie zur gegebenen Zeit bestimmt auch wieder bei Instagram aufschlagen.

