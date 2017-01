Für mehrere Bundesländer gilt am Sonntag: Alarmstufe Rot wegen Glatteis. Im Süden Nordrhein-Westfalens, im gesamten Saarland und Rheinland-Pfalz sowie im äußersten Osten Hessens kann es zu extremer Glätte kommen. Zudem breitet sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gefrierender Sprühregen noch weiter in der Mitte sowie in Südwesten von Deutschland aus.

