Bis zu 20 Zentimeter! Hier gibt es am Wochenende Neuschnee

Dem Osten und Südosten Deutschlands steht wieder Neuschnee bevor. Dort soll es ab Samstag schneien, wie „The Weather Channel“ berichtet. So beginnt es am Samstagnachmittag und -abend vor allem in Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Hessen zu schneien. 2 bis 5 Zentimeter, vereinzelt auch bis zu 10 Zentimeter Neuschnee können hier zusammenkommen. Im Video oben erfahrt ihr mehr.