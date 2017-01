Kältewelle in Europa fordert Tote - Flüchtlinge und Obdachlose betroffen

In mehreren Ländern Europas starben Menschen an der Kälte - unter ihnen meist Obdachlose und Flüchtlinge | NurPhoto via Getty Images

Der Deutsche Wetterdienst maß am Samstag Rekord-Kältewerte für diesen Winter

In mehreren Ländern Europas starben Menschen an der Kälte - meist Obdachlose und Flüchtlinge

Zum Wochenbeginn soll es wieder wärmer werden

Eine Kältewelle aus der Arktis rollt über Europa hinweg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) maß die niedrigsten Temperaturen an zwei seiner Stationen in Bayern: je minus 26 Grad in Reit im Winkl und Schorndorf. Das sind für diesen Winter bundesweite Rekordwerte, die die Nacht zum Freitag übertreffen.

Eisregen verwandelte die Straßen in weiten Teilen Deutschlands in gefährliche Rutschbahnen. Autofahrer, Radler, Fußgänger und sogar Streudienste kamen ins Schleudern.

Aber nicht nur Deutschland leidet unter dem strengen Winter. In anderen Teilen Europas forderte die Kälte sogar Tote.

Tote Obdachlose in Italien

Vor allem die Mitte und der Süden Italiens sind von Schnee, Eis und Kälte betroffen. In Florenz wurde am Samstag bei Minusgraden ein toter Obdachloser gefunden. Möglicherweise trug die Kälte zum Tod bei.

Die Nachrichtenagentur AFP berichtet unter Berufung auf die italienischer Regierung von insgesamt sieben Kälteopfer. Die meisten von ihnen seien Obdachlose, die trotz einer Reihe von Maßnahmen für ihre Unterbringung erfroren waren.

In Polen seien nach Angaben der AFP zehn Menschen am Donnerstag und Freitag an Unterkühlung gestorben. In einigen Regionen lägen die Temperaturen bei minus 20 Grad. Die Behörden rechneten mit weiteren Opfern am Wochenende.

Erfrorene Flüchtlinge in Bulgarien und Griechenland

In Bulgarien hätten Dorfbewohner erneut die Leichen zweier erfrorener Flüchtlinge gefunden. Die beiden 28 und 35 Jahre alten Iraker lagen in einem verschneiten Wald nahe des Grenzabschnitts, der nicht durch Stacheldraht abgeriegelt ist. In derselben Gegend war am Montag eine Frau aus Somalia tot aufgefunden worden.

Auch in Griechenland sei am Dienstag die Leiche eines 20-jährigen Afghanen entdeckt worden, der zuvor die türkisch-griechische Grenze überwunden hatte.

Verkehrschaos in den Niederlanden und der Türkei

Das kalte Wetter legte anderenorts das öffentliche Leben lahm. Bei rund 330 Glätteunfällen in den Niederlanden wurden am Samstag mehrere Menschen verletzt. Ein Autofahrer kam ums Leben, wie die Polizei mitteilte.

Eisregen habe Straßen in weiten Teilen des Landes in Rutschbahnen verwandelt, sagte ein Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur und Umwelt. Auch im Bahnverkehr sorgte Eisregen für Störungen.

Wegen heftiger Schneestürme in der türkischen Millionenmetropole Istanbul ist der Bosporus für den Schiffsverkehr gesperrt worden. Die Sichtweite auf der Meerenge zwischen dem Schwarzen Meer und dem Mittelmeer war zeitweise unter 100 Meter gefallen.

Auch die Bosporusfähren zwischen der europäischen und der asiatischen Seite Istanbuls stellten den Verkehr ein. Hunderte Flüge wurden gestrichen. Anadolu berichtete am Samstag, stellenweise seien in Istanbul über Nacht bis zu 40 Zentimeter Schnee gefallen.

Wärmere Temperaturen zum Wochenbeginn

Wie die "Welt" unter Berufung auf den DWD berichtet, sollen zum Wochenbeginn die Temperaturen in Deutschland wieder ansteigen. Dauerfrost gebe es nach Angaben des DWD in den kommenden Tagen nur noch im Osten und Südosten.

"Bis auf den Mittwoch und die Nacht zum Donnerstag, an dem unsere Vorhersagen noch recht unsicher sind, erwarten wir in weiten Teilen Deutschlands einen typisch mitteleuropäischen Winter mit Schnee auf den Mittelgebirgen und Schmuddelwetter in den Niederungen", sagte ein DWD-Meteorologe gegenüber "Welt". Die erwarteten Temperaturen lägen dabei meist zwischen zwei und sechs Grad.

