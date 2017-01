Glätte, Blitzeis, Schneechaos: In diesen Regionen wird es am Abend noch einmal gefährlich | Hannibal Hanschke / Reuters

Das Wetterchaos hat Deutschland fest im Griff. Bereits am Samstagmorgen warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glatteis – und riet den Menschen, das Haus in den betroffenen Regionen nicht zu verlassen.

Auch am Abend und in der Nacht auf Sonntag könnte es noch einmal richtig gefährlich werden. Der DWD warnt vor Glätte bei Minustemperaturen und Eisregen.

In 138 Landkreisen gibt der Deutsche Wetterdienst bis 22 Uhr eine Vorabinformation zu Glatteis heraus. Hier solltet ihr euch zweimal überlegen, ob ihr das Haus verlasst – und wenn dann, vorsichtig sein!

➨ 138 Landkreise betroffen: Wer hier lebt, sollte das Haus nicht verlassen

Auch Blitzeis könnte in der Nacht zur Gefahr werden. Im Rheinland kam es bereits innerhalb weniger Stunden zu zahlreichen Unfällen. Der "Express" berichtet: Besonders im Kreis Wesel ist die Lage alarmierend. Innerhalb von zwei Stunden sei die Polizei dort zehnmal angefordert worden – die Unfälle gingen zum Glück glimpflich aus.

Bis zu 20 Zentimeter! Hier gibt es am Wochenende Neuschnee

Besonders in der Nordhälfte war die Glätte am Samstag bislang gefährlich. Hier gilt auch weiterhin äußerste Vorsicht auf der Straße. In Hamburg rutschten Dutzende Fußgänger bei Blitzeis aus und verletzten sich.

Innerhalb von zwei Stunden rückte die Feuerwehr dort am Vormittag nach eigenen Angaben 50 Mal aus. Die Fußgänger zogen sich bei den Stürzen Knochenbrüche, Platzwunden, Prellungen und Zerrungen zu, einige kamen ins Krankenhaus.

Im niedersächsischen Braunlage wollten leichtsinnige Autofahrer im Alter von 20 und 21 Jahren die Kälte für Schleuderübungen auf einem vereisten Parkplatz nutzen. Bei dem Unfall wurden zwei junge Frauen verletzt, eine von ihnen schwer.

Zum Wochenbeginn sollen die Temperaturen wieder ansteigen. Bis dahin heißt es: Hals- und Beinbruch!

(ll)