"Der Schütze hat eine Schwäche im System genutzt": USA diskutieren über die Todesschüsse von Florida

Nach den tödlichen Schüssen am Flugplhafen von Fort Lauderdale in Florida hat eine Diskussion über Lücken im Kontrollsystem an US-Flughäfen begonnen. Ein Bewaffneter hatte am Freitag fünf Menschen erschossen. Es habe zudem acht Verletzte gegeben.

"Dieser Mann hat einen Weg gefunden, eine Schwäche im System zu nutzen", sagte der Reiseanalyst Henry Harteveldt in San Francisco. Man müsse über ein generelles Verbot von Waffen in Flugzeugen reden.

Flugpassagiere dürfen in den USA zwar keine Schusswaffen im Handgepäck mitführen, sie können diese allerdings im Reisegepäck aufgeben, wenn sie entladen und in einem Hartschalenbehälter verschlossen sind.

Schütze führte Waffe im Reisegepäck mit sich

Dies hatte sich der mutmaßliche Täter in Florida am Freitag zunutze gemacht: Nach Polizeiangaben führte er seine Waffe im Reisegepäck mit, ging beim Umsteigen in Fort Lauderale mit seiner Tasche auf eine Toilette, lud die Waffe durch, erschoss am Gepäckband fünf Menschen und verletzte acht weitere. Er wurde festgenommen.

Harteveldt sagte, ein Verbot für Schusswaffen auch im Reisegepäck sei zwar ein Nachteil für gesetzestreue Jäger. Allerdings könnten die Luftfahrtbehörden den blutigen Zwischenfall nicht ignorieren. "Wie viele Flugpassagiere sind heute darüber besorgt, dass sie ungeschützt sind?", fragte er.

Der Luftfahrtsicherheitsexperte Jeffrey Price von der Metropolitan State University in Denver sagte, er rate Jägern schon jetzt, ihre Gewehre per Post an ihr Reiseziel zu schicken. Price verwies auf einen Vorfall von 1972.

"Dieser Mann folgte dem Drehbuch von 1972"

Damals hatten Mitglieder der Terrorgruppe Rote Armee Japans Granaten und Schusswaffen in Tel Aviv aus ihrem eingecheckten Gepäck geholt und 26 Menschen ermordet. "Dieser Mann folgte dem Drehbuch von 1972", sagte Price.

Ein Verbot für Waffen im Aufgabegepäck hätte die Bluttat vom Freitag wohl verhindern können, für einen entschlossenen Mörder wäre das allerdings kein Hindernis.

"Was sollte ihn davon abhalten, zum Flughafen zu fahren, sein Auto zu parken, seine Pistole zu nehmen und in den Flughafen zu gehen und Leute zu erschießen?", fragte Price.

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde TSA wollte sich nicht zu möglichen Überprüfung der Vorschriften äußern. Im Jahr 2015 hatte sie nach eigenen Angaben 2653 Schusswaffen eingezogen, die Passagiere im Handgepäck mitnehmen wollten. Das war ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.