Bilder aus Paris entlarven eine neue Lüge von Sarah Lombardi

Gerade war es ein bisschen ruhig geworden um das Ex-DSDS-Sternchen Sarah Lombardi, sorgen neue Videoaufnahmen für Wirbel. Die Bilder, die dem Onlinemagazin "Promiflash" vorliegen zeigen Lombardi mit ihrer mutmaßlichen Affäre Michal T. – und zwar im Disneyland Paris.

Erst Ende Dezember hatte Sarah Lombardi öffentlich vehement bestritten, mit Michal T. zusammen zu sein. Sie seien lediglich Freunde, sie habe ih gern", sagte Lombardi dem Sender RTL.

Die neuen Bilder sprechen eine andere Sprache. "Promiflash" schreibt: "Eng aneinander geschmiegt machen sie Fotos und lächeln glücklich in die Kamera: Sarah und Michal wirkten bei ihrem Ausflug ziemlich vertraut und verliebt, zeigten sich eng umschlungen."

Und tatsächlich sieht es kaum so aus, als sei Sarah mit ihrer vermeintlichen Affäre nur "freundschaftlich" in Paris unterwegs. Bereits vor Kurzem hatte ein angeblicher Insider berichtet, Michal T. werde zusammen mit Sarah in das gemeinsame Haus, das sie mit Noch-Ehemann Pietro gekauft hatte, einziehen.