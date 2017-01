Sahra Wagenknecht will AfD-Protestwähler für ihre Partei gewinnen

Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will AfD-Protestwähler zurückgewinnen | Sean Gallup via Getty Images

Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will bei der nächsten Bundestagswahl Wähler gewinnen, die aus Protest AfD gewählt haben

Bei den letzten Landtagswahlen hatte die Linke viele Stimmen an die AfD verloren

Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, will bei der anstehenden Bundestagswahl AfD-Protestwähler für ihre Partei gewinnen.

Die AfD habe kein soziales Programm, sagte Wagenknecht im Interview mit dem Deutschlandfunk: "Und deswegen hoffe ich, dass wir auch viele von denen erreichen, die zurzeit aus Frust, aus Verärgerung über die bisherige Politik darüber nachdenken, AfD zu wählen, aber nicht, weil sie deren Parolen unbedingt gut finden, sondern wirklich nur, weil sie sagen: 'Ich will deutlich machen, dass sich was ändern muss'."

Wagenknecht und der Populismus

Die SPD hatte Wagenknecht in der Vergangenheit vorgeworfen, linkspopulistisch zu sein. Gegenüber der "Wirtschaftswoche" hatte sie sich dagegen verwehrt: "In einer Demokratie sollte Politik populär sein", sagte sie damals.

Gründe für den Vorwurf waren die scharfen Worte, mit denen die Linken-Politikerin die Politik der Union kritisiert hatte. Manche ihrer Aussagen erinnerten dabei auch an die rechtspopulistischen Sprüche von AfD-Politikern.

Zuletzt hatte Wagenknecht beispielweise Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für den Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mitverantwortlich gemacht - wie das auch Politiker der AfD getan hatten. Auch die Asylpolitik der Union kritisiert Wagenknecht fortwährend.

Nach dem Interview im Deutschlandfunk scheint die Absicht hinter diesen Aussagen klar: Wagenknecht will damit Wähler gewinnen, die sie an die AfD verloren hatte. Bei den jüngsten Landtagswahlen musste neben der Union vor allem die Linke Stimmen an die AfD Stimmen abgeben.

Gemeinsam mit Dietmar Bartsch ist Wagenknecht vom Parteivorstand als Spitzenkandidatin für die nächste Bundestagswahl 2017 benannt. Als Wahlziel gab sie im Interview mit dem Deutschlandfunk ein deutlich zweistelliges Ergebnis an.

Mehr Polizei und Beobachtung von Islamisten

Nach dem Terroranschlag in Berlin, fordert sie mehr Polizei und eine verbesserte Beobachtung von Islamisten durch Verfassungsschutz und Polizei.

Den Einfluss der türkischen Religionsbehörde Diyanet auf die Moscheen der Türkisch-Islamischen Union Ditib möchte Wagenknecht einschränken. "In dem Augenblick, wo die Türkei sich in eine islamistische Diktatur verwandelt – was sie ja jetzt unter Erdogan tut – ist das ein Problem. Das war früher wahrscheinlich kein Problem, aber inzwischen ist es eines," sagte sie.

