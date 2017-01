Plünderungen und Tote in Mexiko: Behörden geben Fake-News Mitschuld am Chaos

Seit der Erhöhung der Benzinpreise kommt es in Mexiko zu Plünderungen und Protesten | JULIO CESAR AGUILAR via Getty Images

Seit der Erhöhung der Benzinpreise kommt es in Mexiko zu Plünderungen und Protesten

Die Behörden machen die Verbreitung von Falschnachrichten für die Ausschreitungen mitverantwortlich

Bis zu sechs Menschen sind seit Sonntag ums Leben gekommen

In Mexiko herrscht Chaos. Bei landesweiten Protesten gegen die Erhöhung der Benzinpreise sind Medienberichten zufolge seit Sonntag bis zu sechs Menschen ums Leben gekommen.

Die mexikanischen Behörden machen Falschmeldungen in den sozialen Medien mitverantwortlich für Plünderungen und Proteste gegen höhere Benzinpreise.

Falsche Konten und Bilder

Wie die Zeitung "El Universal" berichtet, hätten laut Juan Carlos Montesinos, dem Chef einer Einheit zur Anti-Cyber-Kriminalität, 205 miteinander verbundene Twitter-Konten Chaos und Panik geschürt - und so die Ausschreitungen befeuert.

Die Menschen hinter den Twitter-Konten hätten die Bevölkerung absichtlich falsch informiert. Falsche Bilder seien eingesetzt worden. Mit Hashtags hätten die Konten zu Plünderungen aufgerufen.

Auch 30 Facebook-Konten seien an der Verbreitung der falschen Inhalte beteiligt gewesen, über den Nachrichtdienst Whatsapp wurden ebenfalls falsche Nachrichten verbreitet.

➨ Mehr zum Thema: Pakistan fällt auf Fake-News rein und droht mit Atomwaffen

Landesweite Proteste

Seit der Erhöhung der Benzinpreise am Sonntag um bis zu 20 Prozent wird überall im Land protestiert. Es kam zu zahlreichen Ausschreitungen, Straßensperren wurden errichtet, tausende Geschäfte blieben aus Angst vor Diebstahl geschlossen. Für diesen Sonntag werden weitere landesweite Proteste und eine Demonstration in Mexiko-Stadt erwartet.

Über 900 Demonstranten wurden festgenommen und 400 Geschäfte geplündert, wie die Zeitung "Milenio" am Freitagabend (Ortszeit) berichtete. Unternehmerverbände forderten am Freitag den Einsatz des Militärs, um den Plünderern Einhalt zu gebieten.

Mindestens 6 Tote

Im Bundesstaat Hidalgo seien zwei Menschen umgekommen, als die Polizei eine Straßenblockade räumen wollte, teilten die lokalen Behörden mit. Im Süden des Staates Veracruz, in der Gemeinde Agua Dulce, wurde ein Mensch während der Proteste überfahren und starb, wie die Zeitung "Milenio" am Freitag unter Berufung auf die Behörden berichtete.

Außerdem seien am Donnerstag zwei Leichen mutmaßlicher Plünderer in der Nähe ausgeraubter Geschäfte in Veracruz gefunden worden. Ein Polizist wurde am Mittwoch von einem Fahrzeug überfahren und tödlich verletzt, als er einen Überfall auf eine Tankstelle verhindern wollte.

Der Preisanstieg erfolgt im Rahmen der von der mexikanischen Regierung vorangetriebenen Liberalisierung der Treibstoffpreise, die sich folglich den internationalen Schwankungen des Erdölpreises anpassen. In Mexiko war jahrzehntelang der Benzinpreis von der Regierung weit unter den Marktpreisen festgelegt worden.

Auch auf HuffPost:

Deutschland steht vor einer dramatischen Krise - und die wird uns alle betreffen

(lp)