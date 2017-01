Matthew McConaughey: "Sandra Bullock könnte ein Land regieren"

Matthew McConaughey (47, "The Sea of Trees") lobt seine Ex Sandra Bullock (52, "Selbst ist die Braut") in den höchsten Tönen. In einem Interview mit dem Magazin "Playboy" sagte er: "Sie ist kein kleines Mädchen. Sie ist eine Frau. Sie könnte ein Land regieren."

Die beiden Schauspieler lernten sich 1996 bei den Dreharbeiten zu "Die Jury" kennen und gingen ein paar Mal miteinander aus. 2007 lernte McConaughey dann das brasilianische Model Camila Alves (34) kennen. Im Juni 2012 folgte die Hochzeit. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder, davon zwei Söhne (4 und 8) und eine Tochter (7).

Sandra Bullock wiederum sorgte vor allem durch ihre Ehe mit dem Moderator Jesse G. James (47) für Schlagzeilen. Die beiden gaben sich im Juli 2005 das Ja-Wort. 2010 folgte die Scheidung, nachdem James' zahlreiche außereheliche Affären ans Licht kamen. Heute ist die Schauspielerin mit dem Fotografen und Model Bryan Randall (50) in einer Beziehung und glückliche Adoptivmutter eines Sohnes und einer Tochter.