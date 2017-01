"Die Höhle der Löwen": CSU-Politikerin für die Jury

Dagmar Wöhrl (62) soll angeblich Jurorin in der "Vox"-Show "Die Höhle der Löwen" werden. Das berichtet "Bild". Die CSU-Bundestagsabgeordnete wolle bei der kommenden Bundestagswahl im September nicht mehr für die CSU antreten, sondern ins TV-Business wechseln, heißt es. Damit wäre sie in der Sendung Nachfolgerin von Jochen Schweizer (59), der nicht mehr teilnimmt.

Neben Dagmar Wöhrl sollen auch Carsten Maschmeyer (57), Judith Williams (44), Ralf Dümmel (50) und Frank Thelen (41) im kommenden Spätsommer wieder die Ideen junger Unternehmer bewerten, so "Bild". Im Frühjahr werden laut dem Bericht angeblich bereits die Dreharbeiten beginnen.

Die Rechtsanwältin und Unternehmerin Dagmar Wöhrl hat nicht nur in der Politik Karriere gemacht, in ihrer Jugend nahm sie auch an zahlreichen Schönheitswettbewerben teil und wurde 1977 zur "Miss Germany" gewählt. Seit 1984 ist sie mit dem Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl verheiratet. Von November 2005 bis November 2009 gehörte sie als parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie dem Kabinett Merkel I an.