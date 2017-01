"DSDS" im Live-Stream: Das Casting am Samstag online sehen - so geht's - Video

"Deutschland sucht den Superstar" gibt es auch am Samstag

"No Limits" ist das Motto der Castings

"Deutschland sucht den Superstar" im Live-Stream: Die zweite Casting-Folge steht an diesem Samstagabend an - und auch sie steht unter dem Motto der 14. Staffel "No Limits". Ob Rocker, Schlager-Sänger, Punk oder Opernsänger, Rapper oder Musical-Darsteller - jeder bekommt eine Chance.

Aber reicht es für die Juroren Dieter Bohlen, Michelle, H.P. Baxxter und die Youtuberin Shirin David.

"Deutschland sucht den Superstar" im Live-Stream sehen

RTL zeigt am Samstag die zweite Castingfolge von "Deutschland sucht den Superstar 2017" - auch im Live-Stream des Senders. Diesen bietet RTL auf seinem eigenen Portal TVnow an - jedoch nur gegen eine monatliche Gebühr.

"Deutschland sucht den Superstar": H.P. Baxxter, Michelle, Shirin David und Dieter Bohlen. Credit: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Premium-Abonnenten von Streaming-Dienste wie Magine TV und TV Spielfilm live, die Kooperationspartner der Huffington Post sind, könnt ihr RTL ohne weitere Kosten online sehen.

Nach der Ausstrahlung findet ihr die neuen Folgen in der RTL-Mediathek. Dort könnt ihr "DSDS" kostenlos im Internet abrufen - ohne Abo.

Diese Sänger wollen den Sprung in den Recall schaffen

Bianca Jenny (Schülerin, 17) singt "When We Were Young" von Adele

Michael Popov (arbeitssuchend, 32) singt "My Heart Will Go On" von Celine Dion

Alexander Jahnke (Sachbearbeiter, 29) präsentiert seine Eigenkomposition "Mein Freak"

Olessja Linke (Mediengestalterin, 29) will es mit "Ikenai Borderline" von Walküre schaffen

Patrick Keil (Physiotherapeut, 29) tritt mit "Wir sind groß" von Mark Forster vor die Jury

Denny Fritzsch (Lagerist, 24) singt "Geiles Leben" von Glasperlenspiel

Jolanta Kotz (Imbissverkäuferin, 26) probiert es mit "Ich liebe das Leben" von Andrea Berg

Sid Devid Deihim (Monteur / Profi-Wrestler, 35) präsentiert "Pony" von Genuwine

Maria Voskania (Studentin, 28) will mit "Unser Tag" von Helene Fischer weiterkommen

Horst Donath (arbeitet für eine Fensterfirma, 55) macht Stimmung mit "Ein Bett im Kornfeld" von Jürgen Drews

Duygu Goenel (Studentin, 22) will es mit dem Hit "I Will Always Love You" von Whitney Houston versuchen

Lara Pilger (Schülerin, 23) singt "Helele" von Velile & Safri Duo

Carolin Bäz-Dölle (Krankenpflegerin, 27) kommt mit "Show Me Heaven" von Maria McKee beim zweiten "DSDS"-Casting

Ivan Piperov (Tontechniker, 38) präsentiert "Somebody To Love" von Queen

Jessica Madeline Koch (Mutter, 20) singt "Oma so lieb" von Heintje

