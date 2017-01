"DSDS": Dieter Bohlen empört mit Macho-Pöbelei gegen Jury-Kollegin

Dieter Bohlen hat in der 14. Staffel eine neue Jurorin in seinem "Deutschland sucht den Superstar“-Quartett begrüßt: die 21-jährige Youtube-Schönheit Shirin.

Wie eine freundliche Begrüßung im Hause Bohlen aussieht, bekommen die RTL-Zuschauer dann auch gleich in der ersten Samstagssendung zu sehen.

Denn der Pop-Produzent teilt wieder ordentlich aus – gegen talentfreie Musiker, und eben gegen die Neue, Shirin.

Als ein junger Physiotherapeut die Juroren von seinem Gesangstalent überzeugen will, fragt Shirin: "Meine Schultern tun so weh, kannst du die mal massieren?“

Eine Steilvorlage für Bohlen. Der antwortet: "Mensch, das ganze Silikon zieht dich so nach vorne. Du musst einen Rucksack auf den Rücken schnallen als Gegengewicht.“

Der Hintergrund: Im August 2015 hatte Shirin zugegeben, sich die Brüste vergrößern lassen zu haben. Sie habe jahrelang Komplexe wegen ihrer Oberweite gehabt, sagte sie damals.

Der "Bild“, die vor der Sendung über den "DSDS“-Zwischenfall berichtet, sagte Bohlen aber beschwichtigend: "Ehrlich gesagt, hab ich Shirin lieb und die macht das prima.“

Man darf gespannt sein, wie die Zuschauer auf die Macho-Pöbelei des Casting-Urgesteins reagieren.

