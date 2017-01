Riesenslalom im Live-Stream: 2. Lauf der Damen beim Ski-Weltcup in Maribor sehen - Video

Ski-Alpin-Weltcup im Live-Stream sehen

Riesenslalom der Damen in Maribor - der zweite Durchgang

Im Video erklären wir, wie ihr das Programm des ZDF online sehen könnt

Riesenslalom im Live-Stream: In Maribor geht es am Samstag weiter.

Viktoria Rebensburg geht ab 12.30 Uhr mit leichtem Rückstand in den zweiten Lauf des Weltcup-Riesenslaloms. Die deutsche Skirennfahrerin rangierte am Samstag nach dem ersten Durchgang auf dem siebten Platz.

Auf die Führende, Mikaela Shiffrin aus den USA, fehlten Rebensburg 0,59 Sekunden. Für einen Podiumsplatz musste sie knapp vier Zehntelsekunden aufholen. Nach 35 Starterinnen lag Shiffrin vor Sofia Goggia aus Italien (+0,07) und der Französin Tessa Worley (+0,20) in Front.

Einen starken Durchgang zeigte Anna Veith aus Österreich, die im dritten Rennen nach ihrer mehr als einjährigen Verletzungspause auf Platz acht nur knapp hinter Rebensburg lag.

Ski-Alpin-Weltcup: Riesenslalom in Maribor im Live-Stream sehen - so geht's

Das ZDF zeigt den zweiten Durchgang des Riesenslaloms der Damen auch im Live-Stream auf der Homepage des Senders. Diesen findet ihr alternativ auch bei unseren Kooperationspartnern, Magine TV und TV Spielfilm live.

Die wichtigsten Live-Übertragungen im Überblick 11.20 - 12.20 Uhr, Biathlon der Herren (auch auf Eurosport)

12.30 - 13.20 Uhr, Ski alpin: Riesenslalom der Damen (auch auf Eurosport)

13.45 - 14.30 Uhr, Ski alpin: Riesenslalom der Herren

14.30 - 15:30 Uhr, Biathlon der Damen

15.30 - 15.55 Uhr, Bob der Herren

16.25 - 17.00 Uhr, Eisschnelllauf-EM

17.05 - 18.00 Uhr, Skispringen der Damen

Auch der Free-TV-Sender Eurosport überträgt den Biathlon-Weltcup auch im Live-Stream, diesen könnt ihr jedoch nur im Rahmen eines Abos abrufen.

Riesenslalom der Frauen in Maribor

Biathlon der Damen: die Verfolgung

Bei den Biathlon-Damen will Maren Hammerschmidt ihren starken Rang fünf aus dem Sprint ab 14.30 Uhr in der Verfolgung bestätigen. "Da ist auch wieder was möglich", sagte die Winterbergerin, die tags zuvor nach einer bisher enttäuschenden Saison ihr mit Abstand bestes Saisonergebnis schaffte. "Es ist eine hammergeile Platzierung und es ist wahnsinnig viel Druck von mir abgefallen", sagte Hammerschmidt.

Derweil können Sprintsiegerin Gabriela Koukalova und die Sprint-Zweite Kaisa Mäkäräinen der pausierenden Laura Dahlmeier das Gelbe Trikot der Weltcup-Gesamtführenden abnehmen.

Mit Franziska Hildebrand (17.), Miriam Gössner (26.), Vanessa Hinz (34.), Nadine Horchler (35.) und Karolin Horchler (58.) haben sich auch die fünf anderen Deutschen für die Verfolgung qualifiziert.

