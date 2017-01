Außenminister Steinmeier legt sein Amt schon eher nieder

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) wird sein Regierungsamt bereits einige Tage vor der Bundespräsidentenwahl am 12. Februar niederlegen.

Das berichtet "Bild" unter Berufung auf SPD-Kreise. Geplant sei ein Rücktrittstermin in gut drei Wochen . Als Termin wurde die SPD-Klausur Ende Januar genannt, bei der die Sozialdemokraten über ihren Kanzlerkandidaten und den Nachfolger für Steinmeier im Auswärtigen Amt entscheiden wollen.

Steinmeier geht als gemeinsamer Kandidat von Union und SPD in die Wahl zum Staatsoberhaupt. Es gilt daher als sicher, dass er im März die Nachfolge des scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck antreten kann.



Als klarer Favorit für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier im Außenministerium gilt Martin Schulz.

