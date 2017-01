Wetterchaos: In diesen Regionen wird es heute Nacht bis zu -23 Grad kalt

Die winterliche Sturmflut an der Ostsee ist gerade abgeklungen, nun herrscht in weiten Teilen Deutschlands eisige Kälte. In der Nacht zum Freitag zeigte das Thermometer in einigen Großstädten bis zu minus zehn Grad an, auf der Zugspitze wurden sogar minus 25 Grad erreicht. Es droht ein Wetterchaos.

Wo ihr besonders aufpassen müsst, seht ihr im Video.