TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, Das Erste: Eva über Bord, Komödie

Urlaub auf einem Containerschiff! Diese ungewöhnliche Reise will die Möchtegern-Journalistin Eva (Julia Hartmann) nutzen, um endlich zu zeigen, was in ihr steckt. Sie plant "verdeckte Recherchen", um eine heiße Geschichte über Schiffsentführungen und Piraten im Südchinesischen Meer an Land zu ziehen - ohne zu ahnen, dass sie mit dem Frachter tatsächlich einen Volltreffer gelandet hat! Auf hoher See wird das Schiff gekapert und die Besatzung nebst wertvoller Ladung gerät in die Hände einer bis an die Zähne bewaffneten Freibeuter-Truppe. Zur Hilfe kommt Eva nur der zwielichtige Schmuggler Nik (Stephan Luca), mit dem sie sich bald heftige Wortgefechte liefert.

20:15 Uhr, ProSieben: Ich bin Nummer Vier, Sci-Fi

John Smith (Alex Pettyfer) sieht wie ein ganz normaler Teenager aus. Allerdings ist er ein Alien vom Planeten Lori, das sich als Kind zusammen mit acht anderen Kids vor den bösartigen Mogadori auf die Erde rettete. Dort lebt John mit seinem Wächter Henri (Timothy Olyphant), der darauf achtet, dass der Hitzkopf seine Superkräfte unter Kontrolle hält und nicht von den Mogadori gefunden wird - die wollen nämlich auch die verbliebenen neun Lorianer töten und haben John bereits im Visier.

20:15 Uhr, RTL: Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Radiohits aller Zeiten!, Musikshow

Jeder hört gerne Hits im Radio! Ob zu Hause oder unterwegs: das Radio ist bis heute eines der beliebtesten Medien um sich zu informieren und unterhalten zu lassen. News, Comedy, Sport und besonders die Musik machen ein abwechslungsreiches Radioprogramm aus. Doch welche Songs wurden durch das Radio erst bekannt und erfolgreich? Diese Frage beantwortet Moderator Oliver Geissen. Talk-Gäste sind die Moderatoren Ruth Moschner und Jan Hahn, die beide einst beim Radio angefangen haben. Außerdem Olympiaheld und Leichtathletik-Experte Frank Busemann und Kabarettist René Steinberg.

20:15 Uhr, Sat.1: Rico, Oskar und die Tieferschatten, Jugendfilm

Rico (Anton Petzold) lebt mit seiner Mutter in Berlin-Kreuzberg, hat keine Freunde und bezeichnet sich selbst als "tiefbegabt". Eines Tages lernt er Oskar (Juri Winkler) kennen, der zwar blitzgescheit ist, aber eine Heidenangst vor der Welt hat. Die beiden ungleichen Jungs freunden sich an und werden Hals über Kopf in ein Abenteuer verstrickt: Sie verfolgen den Kindesentführer Mister 2000 quer durch die große Stadt. Doch dann verschwindet Oskar spurlos, und Rico muss alleine losziehen und seinen Kumpel retten.

20:15 Uhr, RTL II: Chaos, Thriller

Bei einem Banküberfall kommt es zu einer Geiselnahme. Der Gangsterboss Lorenz (Wesley Snipes) meldet sich telefonisch bei der Polizei. Er hat noch eine Rechnung mit dem draufgängerischen Cop Quentin Conners (Jason Statham) offen, weil der den Tod eines Geiselnehmers und seiner Geisel verschuldet hatte. Auf Verlangen von Lorenz darf er nun wieder ermitteln: Denn der verlangt ausdrücklich Conners als seinen Verhandlungspartner bei der Polizei. Die Täter können zunächst unerkannt entkommen. Doch Conners findet heraus, dass es sich nicht nur um einen Banküberfall handelt, sondern auch um ein Komplott.