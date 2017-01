Schüsse am Flughafen von Fort Lauderdale in Florida – mindestens drei Tote

Mindestens neun Person sind bei einer Schießerei am Flughafen von Fort Lauderdale in Florida verletzt worden, berichten US-Medien. Es ist die Rede von drei Toten. Der mutmaßliche Schütze wurde laut übereinstimmenden Berichten festgenommen. Hintergründe zur Tat sind bislang unklar.

Confirmed: Shooting at Fort Lauderdale -Hollywood International Airport with multiple people dead. One subject in custody. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6. Januar 2017

Der Angriff habe in der Nähe der Gepäckannahme stattgefunden.

Aufnahmen zeigen, wie der Hollywood International Airport evakuiert wird.

Shooting reported at Ft. Lauderdale airport in Florida Airport Evacuated pic.twitter.com/brM4vc2x4M — Darl van Dijk (@Lastcombo) 6. Januar 2017

Der ehemalige Pressesprecher des Weißen Hause Ari Fleischer hielt sich zur Tatzeit am Flughafen auf. Er twitterte: "Es wurden Schüsse abgefeuert. Alle laufen weg."

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6. Januar 2017

Er berichtet unter Berufung auf die Polizei von fünf Toten und einem Schützen.

The police said there is one shooter and five victims. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6. Januar 2017

Mehr in Kürze.