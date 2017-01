Spruch des Tages

"Ich habe schon so viel Scheiße gefressen, da kommt es auf zwei, drei Kakerlaken auch nicht mehr an."

Am 13. Januar ist es so weit: die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" startet bei RTL. Mit dabei ist unter anderem TV-Auswanderer Jens Büchner ("Pleite aber sexy"). In einem Interview mit dem Sender verriet der 47-Jährige jetzt, dass er kein Problem damit habe, im "Dschungelcamp" diverse Insekten zu essen. Eigentlich habe er auch vor nichts Angst. Das Einzige, was dem Musiker laut eigenen Angaben ein wenig Sorgen bereitet, ist die Sache mit der Uhrzeit, denn: "Ich muss immer wissen, wie viel Uhr es ist." Wir sind gespannt, wie sich Mallorca-Jens machen wird...

