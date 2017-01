Post des Tages

"Sommerliche Tage. Ich mit 4 Jahren."

Katie Holmes (38, "Batman Begins") nimmt ihre Fans mit zurück in die Vergangenheit. Auf Instagram postete die Schauspielerin ein Bild aus ihrer Kindheit. Darauf sitzt die Ex-Frau von Tom Cruise (54, "Top Gun") mit einer Schwimmweste in einem Boot. Die damals Vierjährige schaut etwas skeptisch und ist im Begriff, sich ihren Daumen in den Mund zu schieben. Eines fällt den Fans sofort auf: "Suri sieht aus wie du!" Aber nicht nur wegen der Ähnlichkeit zu ihrer inzwischen zehnjährigen Tochter kommt der Schnappschuss gut an. Ihre Fans sind auch einer Meinung: Die junge Katie Holmes ist "so süß".

