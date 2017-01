Pietro Lombardi: Das Lied für seinen Sohn ist da!

Sänger Pietro Lombardi (24) hat Wort gehalten und zusammen mit Rapper Eko Fresh (33) und Sänger Giovanni Zarrella (38) - beide ebenfalls Papas - einen Song für seinen Sohn Alessio Lombardi (1) produziert. Einen 2-minütigen Vorgeschmack auf "Mein Herz" eingebettet in ein Making-of-Video hat Lombardi nun auf seiner Facebook-Seite gepostet. Nach nur einer Stunde online ist die Ballade, deren kompletter Erlös an hilfsbedürftige Kinder gespendet werden soll, bereits mehr als 260.000 Mal angehört worden.

Die Reaktionen der Fans

Und wie kommt das Liebeslied an sein Kind bei den Fans an? Fast durchweg sehr gut. Ein User schreibt allerdings "...schon bisschen übertrieben, gefällt mir leider nicht". Und ein anderer: "Ich finde den Text und deine Stimme wirklich toll... nur dieses oohhhooo und yeah yeah, uhuhu... versuch es weg zu lassen, dann ist es noch viel schöner".

Für die meisten anderen fast es aber diese Userin recht gut zusammen: "Wow, Pietro ich liebe deinen Song jetzt schon so sehr... Deine Stimme ist so Mega Gefühlvoll und auf Deutsch hört sie sich so Mega schön an... Alessio kann so stolz auf seinen Papa sein, denn mit dem Song kann man seinem Kind das schönste Geschenk machen, was es gibt... Mach weiter so und bleib wie du bist".

Alessio ist der Sohn von Sarah (24) und Pietro Lombardi. Die beiden hatten sich bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" kennen und lieben gelernt. Seit 2011 waren sie ein Paar, seit 2013 verheiratet und Ende 2016 haben sie sich schlagzeilenträchtig getrennt...