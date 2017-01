Ein Nachbar hörte Schreie: Polizei findet 19-Jährige tot in Garage

Nachbar hört Schreie in der Garage - Polizei findet tote 19-Jährige | Getty Images/iStockphoto

An diesem Freitagmorgen fand die Polizei eine 19-Jährige tot in einer Kölner Garage. Ein Nachbar hatte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Schreie gehört und die Beamten alarmiert.

Bei der Toten soll es sich um eine von fünf Kindern einer irakischen Familie handeln, die seit acht Jahren in einer Wohnung in Köln-Buchheim lebt. Die junge Frau soll außerdem verheiratet gewesen sein.

Laut dem "Kölner Express" gibt es Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten. Hintergründe seien bisher aber nicht bekannt. Die Eltern der toten Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen und werden derzeit von der Polizei befragt.

(ca)