"Aussage war entlarvend": CSU-Innenexperte Mayer kritisiert Grünen-Chefin – und schließt Koalition aus

CSU-Innenexperte Stephan Mayer schließt eine Koalition zwischen Union und Grünen nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr aus. Besonders kritisch betrachtet Mayer die Aussage der Grünen-Chefin Simone Peter zum Silvestereinsatz der Polizei in Köln. Peter hatte die Verhältnismäßigkeit der Polizeiarbeit in Frage gestellt und Racial Profiling kritisiert.

Mayer sagte zu "Focus Online": "Die Aussage der Grünen-Vorsitzenden war eines der Beispiele, anhand derer klar wurde, dass für uns derzeit eine Koalition mit den Grünen nicht vorstellbar ist. Die Äußerung Peters ist sehr entlarvend, denn sie zeigt, wie das Verhältnis der Grünen zu den Sicherheitsbehörden ist. Da ist sehr viel Doppelzüngigkeit dabei."

Mayer betonte zudem sein Bedauern, dass Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer einem Medienbericht zufolge seinen Kompromissvorschlag im Obergrenzen-Streit abgelehnt haben. "Ich bedauere die Entscheidung und hoffe auf eine anderweitige Lösung. Denn ein Kompromiss ist dringend nötig und wäre im Sinne der beiden Parteivorsitzenden“, sagte Mayer.

Idee des "atmenden Deckels"



Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion hatte gemeinsam mit CDU-Politiker Armin Schuster das Konzept eines "atmenden Deckels“ vorgeschlagen. In einem Brief an die Parteichefs von CDU und CSU regten sie schon vor Monaten an, die Kapazität zur Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland jedes Jahr neu zu berechnen. Dass Merkel und Seehofer die Idee ablehnen, sei ihm bislang nicht persönlich mitgeteilt worden, so Mayer.



Es sei jedoch auch nicht seine Erwartungshaltung gewesen, eine schriftliche Antwort zu erhalten. "Ich bin auch gar nicht so vermessen, dass ich erwartet hätte, dass ausgerechnet diese Idee den Kompromiss zwischen Merkel und Seehofer darstellt“, so Mayer zu "Focus Online". Der CSU-Politiker pflichtete Seehofer zwar insofern bei, als es sich bei seinem Kompromissvorschlag nicht um eine starre Obergrenze gehandelt habe. "Aber trotzdem wäre der ‚atmende Deckel‘ ein klares Signal, dass wir die Zuwanderung anhand einer Zahl beschränken – dem entsprechend, was die CSU will“, sagte der CSU-Politiker.



Die Bedenken der Kanzlerin, jährlich in einen neuen öffentlichen Poker um die Flüchtlingszahlen mit der AfD zu geraten, kann Mayer nicht nachvollziehen. "Die Idee sieht ja nicht vor, dass man alle Parteien in Deutschland einbezieht“, sagte er. "Die jeweilige Regierung wäre in der Verpflichtung – durchaus auch unter Einbeziehung von Experten und externem Sachverstand – dieses jährliche Kontingent festzulegen.“



CDU und CSU müssten dennoch ein elementares Interesse daran haben, in Sachen Flüchtlingspolitik geschlossen in den Wahlkampf zu gehen, so Mayer mit Verweis auf die baldigen Landtagswahlen.